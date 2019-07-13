Як досягти сили і честі, або що обіцяє партія Ігоря Смешка

Щоб її простежити ми вивчили еволюцію обіцянок Ігоря Смешка – кандидата в президенти і його партії на парламентських виборах за основними напрямками державної політики.

Заостанніми даними соціологів його партія перебуває на межі потрапляння у Раду. Багато в чому прорив «Сили і Честі» у стіни парламенту залежатиме від тих ідей, які політична сила пропонує своїм виборцям і здатності до політичної послідовності.

За час між виборами він поповнив свою партію «Сила і Честь» новими для неї, але відомими для української політики обличчями. Серед них вихідці із «Самопомочі» Олена Сотник, Іван Мірошніченко та Ірина Сисоєнко, а також екс-очільник Генерального штабу Володимир Замана , якого лише нещодавнозвільнили з-під варти за підозрою у державній зраді.

Ігор Смешко став одним із відкриттів президентських виборів. Хоча до перемоги йому було дуже далеко, бо він набрав у першому турі лише 6% голосів, але такий результат давав усі підстави сподіватися на успішну самостійну кар’єру в парламенті.

Фото: sylaichest.org

НАТО і ЄС

Розвиток стосунків України з Північноатлантичним альянсом є однією з базових ідей обох програм. Кандидат у президенти вважав, що розвиток держави і армії має мати забезпечити впевнене просування до євроатлантичної спільноти.Програма його партії визначає пріоритетами «зосередження на реалізації євро- і євроатлантичного інтеграційного курсу», тобто до мрій про НАТО додає вступ у Євросоюзу.

На додачу до них Сила і Честь планує «розвиток всебічного та багаторівневого стратегічного партнерства зі США».

Війна і деокупація

В президентській кампанії Ігор Смешко робив ставку на протидію російській агресії та звільнення окупованих територій дипломатичним шляхом. Він вважав, що за допомогою США і Великої Британії, як підписантів Будапештського меморандуму, йому вдасться відновити територіальну цілісність України.

Його політична сила про цей меморандум у програмі не згадує, але обіцяє: «ініціюємо розробку і прийняття Стратегії зовнішньої політики із зазначенням національних інтересів держави у сучасних умовах».

Стратегія матиме на меті розробку нової концепції відносин з РФ, «спрямованої на припинення бойових дій на Сході України, повернення окупованих територій, активізацію дієвих механізмів міжнародної допомоги Україні у протистоянні російській агресії». Також у ній буде запропоновано ряд економічних, дипломатичних та політичних заходів міжнародного тиску на агресора для звільнення окупованих Криму та Донбасу, а також отримання гарантій безпеки України на майбутнє.

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Армія

І партія, і її лідер приділяють багато уваги розвитку Збройних Сил. Серед пріоритетів вони виділяють підвищення боєздатності війська та забезпечення поваги до гідності та життя солдата. На погляд Сили і честі таке завдання можливо виконати шляхом «запровадження реформ у Збройних Силах України із нарощуванням їх бойових та оперативних потужностей і створенням гідних умов служби й життя для військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей».

Іншим наслідком пропонованих політичною силою реформ має бути «поступовий перехід від змішаного принципу комплектування Збройних Сил до створення професійного національного війська; створення оперативного і стратегічного резерву на базі формувань територіальної оборони».

Розподіл повноважень та децентралізація

В питаннях управління державою партійці називають себе «свідомими консервативними демократами», основним пріоритетом яких є «тверде і неухильне дотримання Конституції і законності».

Серед проблем у сфері управління державою вони виділяють «конституційний конфлікт політичних інтересів між посадами Президента і Прем’єр–міністра», який збираються ліквідувати.

Окрім того, партійці пропонують обмежити повноваження президента та зробити його підзвітним парламенту. Також у планах Сили і Честі створити ефективну процедуру імпічменту та скасувати депутатську недоторканність «у нинішньому її вигляді».

Партія Ігоря Смешка обіцяє продовжити проведення адміністративно-територіальної реформи, яка має зміцнити унітарну систему управління державою. Разом із тим партія, як і її лідер, обіцяє знайти баланс компетенцій між державною владою та органами місцевого самоврядування, тому хоче розширити децентралізацію.

Фото: twitter

Вибори і референдуми

Кандидат у президенти вважав, що основою демократичного устрою є «наявність хоча б двох основних, не вождиських, а заснованих на ідеології демократії політичних партій».

Партія зі своїм лідером погоджується, а на додачу планує «ініціювати прийняття Закону України «Про всеукраїнський і місцеві референдуми», щоб працювали інституції не тільки представницької, а й прямої демократії.

Натомість жодної згадки про те, чи треба міняти систему виборів до парламенту та в органи місцевого самоврядування, у програмі Сили і Честі немає.

Правосуддя і боротьба з корупцією

Значну частину своєї програми Ігор Смешко відвів темі боротьби з корупцією. Він хотів забезпечити належну діяльність новостворених антикорупційних органів як то НАЗК, НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд, щоб вони переслідували корупціонерів. Натомість його партія лише декларує важливість невідворотності покарання за корупційні злочини. Також вона повторює ідею свого лідера про очищення суддівського корпусу через «механізми кадрового відбору та контролю за його діяльністю з боку державних та громадських антикорупційних інститутів»

Іншим партійним пріоритетом є «руйнування економічних основ корупції», однак з програми не зрозуміло, якими саме засобами.

Фото: sylaichest.org

Економічна політика

Пріоритетом Сили і Честі в сфері економіки є «закріплення у країні потужного середнього класу із високим рівнем достатку та політичної культури». Щоб середній клас міг сформуватись партія пропонує провести «демонополізацію, деолігархізацію, деофшоризацію, дерегуляцію, детінізацію економічних відносин».

Виборцям партія Ігоря Смешка обіцяє, що створить ефективну систему захисту власності, правові механізми запобігання рейдерству і тиску на бізнес.

Селяни отримають модель ринку землі, яка одночасно забезпечить «рівний та конкурентний доступ до землі для всіх учасників ринку» та буде акцентуватися на «власнику землі-громадянину України».

Запоруку енергонезалежності України політична сила бачить в «модернізованої ядерної енергетики безпечного типу» у комбінації з розвитком зеленої енергетики.

Щоб її досягти, партія також планує диверсифікувати джерела постачання палива і створити ринки видобутку, транспортування та реалізації нафти і газу. Такий підхід окрім досягнення високого рівня енергетичної безпеки має привести й до покращення стану екології в країні.

Разом із розвитком усіх видів транспортної інфраструктури та відновленням фінансової стабільності такі реформи дозволять державі досягти «переходу від сировинної до постіндустріальної моделі розвитку економіки, економіки знань».

Соціальна політика

«Держава має гарантувати забезпечену старість, гідне медичне обслуговування, соціальне забезпечення непрацездатних громадян, матерів, що доглядають за дітьми, забезпечення житлом військовослужбовців, учасників бойових дій та військових пенсіонерів» - вважає партія Ігоря Смешка.

Тому хоче створити в країні єдиний медичний простір, який дасть доступ до якісної медицини всіх, хто її потребує та забезпечити державну підтримку вимушеним переселенцям. Про те, як саме Сила і Честь збирається виконувати обіцянки іншим згаданим категоріям осіб, у програмі не йдеться.

Натомість там є плани партійців «створити рівні умови для розвитку всіх національностей, що населяють Україну» та зробити медіа незалежними від влади.

Фото: sylaichest.org

Підсумки

Програми Ігоря Смешка на президентських виборах і його партії на парламентських є цілком співставними. На відміну від багатьох конкурентів Сила і Честь не вдається до відвертого популізму для залучення виборця, а обіцяє речі, виконання яких можна потенційно відстежувати.

На наш запит з уточненнями позицій штаб політичної сили не відреагував. Так, ні програма не містить, ні ми не дізнались від штабу позицій партії про правоохоронну та виборчу системи, розвиток освіти та культури. Не має ясності і щодо системи податків та зборів і захисту прав ЛГБТ. Тому програма не охоплює всіх основних сфер державної політики, які є актуальними для суспільства, і які належать до компетенції Верховної Ради.

Ця стаття стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.