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Порошенко 17 июля в Страсбурге встретится с новыми депутатами ЕП и лидерами европейских партий

В пресс-службе "Евросолидарности" отрицают получение Порошенко "каких-либо повесток от каких-либо следственных органов".

Порошенко 17 июля в Страсбурге встретится с новыми депутатами ЕП и лидерами европейских партий
Фото: eurosolidarity.org

Петр Порошенко вместе с представителями своей команды - кандидатами в народные депутаты от «Европейской Солидарности" в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В частности, график Петра Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент избирать руководство Европейского Союза.

В пресс-службе "Евросолидарности" отмечают, что Порошенко получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее.

"В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Европейской солидарности" подчеркивают, что лидер политсилы Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от каких-либо следственных органов.

"Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласному согласию руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований", - отмечается в сообщении.

С 22 июля Петр Порошенко будет в Киеве "на своем рабочем месте", добавили в пресс-службе партии.

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