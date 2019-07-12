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Админпротокол по делу главы НАБУ Сытника передан в суд

Речь идет о незадекларированном отдыхе на охотничьей базе в Ровенской области.

Админпротокол по делу главы НАБУ Сытника передан в суд
Артем Сытник

Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня директор НАБУ А. Сытник очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционном деянии. На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков. Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать протокол о коррупции на трассе под Полтавой. Следовательно, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд", - сообщила она.

Других подробностей Сарган не указала.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует дело в отношении Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз. По заявлению генпрокурора Юрия Луценко, Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ровенской области.

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