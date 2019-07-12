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Суд в Италии приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

Суд не огласил мотивационную часть решения.

Суд в Италии приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы
Виталий Маркив
Фото: Радио Свобода

Итальянский суд признал украинского нацгвардейца Виталия Маркива виновным в убийстве итальянского фотографа под Славянском в 2014 году и приговорил его к 24 годам заключения. Об этом сообщает "Громадське".

Суд огласил приговор без мотивационной части. Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Прокуратура Италии требовала для украинца 17 лет заключения. Каким образом к приговору добавилось еще семь лет, не уточняется.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

Напомним, Маркива арестовали в аэропорту Болоньи в 2017 году. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у горы Карачун под Славянском, на контролируемой боевиками территории.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы. Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Мироновым и Роккелли у холма Карачун под Славянском и которому единственному удалось выжить.

Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

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