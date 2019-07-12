В штат ВККС вошел скандально известный судья Сирош

Высшая квалификационная комиссия судей Украины ввела в свой состав нового члена - Николая Сироша, назначенного на место уволенной Татьяны Весельской. Об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Также на сегодняшнем заседании ВККС отчислила из штата Андрея Козлова на основании приказа Уполномоченного ВР по правам человека от 27 июня.

Напомним, 5 апреля Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова назначила членом ВККС Николая Сироша вместо Татьяны Весельской.

27 июня Денисова уволила члена ВККС Андрея Козлова.

В Окружном админсуде Киева рассматривается около двух десятков исков по поводу полномочий членов ВККС, которые проводили конкурсы в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд, а также квалифоценивание судей.

Примечательно, что Сирош принимал участие в конкурсе в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, но выбыл. У Общественного совета добропорядочности были вопросы к судье Сирошу по поводу его декларации.

Сирош работал судьей с 1983 года, на должности судьи Высшего административного суда Украины - с 2004 года. Был уволен в связи с заявлением об отставке 22 сентября 2016 года.

Сирош занимал должность первого заместителя председателя ВАСУ. В 2009 году он назначил себя исполняющим обязанности главы суда, а также попал в скандал с потерей печати суда.