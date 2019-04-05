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Денисова назначила скандально известного судью новым членом ВККС

В 2009 году Николай Сирош сам себя назначил и.о. главы Высшего админсуда.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова назначила членом Высшей квалификационной комиссии судей Николая Сироша. Об этом говорится в приказе Денисовой, датированном 4 апреля, который есть в распоряжении LB.ua.

Назначение нового члена ВККС связано с окончанием полномочий члена комиссии Татьяны Весельской, назначенной по квоте уполномоченного.

Николай Сирош прошел конкурсный отбор на эту должность.

Примечательно, что Сирош принимал участие в конкурсе в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, но выбыл. У Общественного совета добропорядочности были вопросы к судье Сирошу по поводу его декларации.

Сирош работал судьей с 1983 года, на должности судьи Высшего административного суда Украины - с 2004 года. Был уволен в связи с заявлением об отставке 22 сентября 2016 года.

Сирош занимал должность первого заместителя председателя ВАСУ. В 2009 году он назначил себя исполняющим обязанности главы суда, а также попал в скандал с потерей печати суда.

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