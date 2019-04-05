Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко утром 5 апреля сдал анализы на территории медпункта НСК "Олимпийский" в Киеве.

В отличие от кандидата в президенты Владимира Зеленского, который сдавал только кровь, у Порошенко взяли также образцы мочи и волос.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Биоматериалы будут исследоваться в четырех медицинских учреждениях - двух частных ("Борис" и "Медиком") и двух коммунальных.

Порошенко подписал согласие на публикацию результатов анализов в части содержания алкоголя и наркотиков в организме.

Выйдя к журналистам после сдачи анализов, глава государства прокомментировал отсутствие Зеленского на "Олимпийский" словами "Я прийшов - тебе нема".

Порошенко выразил надежду, что на дебаты на "Олимпийском" Зеленский не пропустит: "Я надеюсь, что он доедет до НСК «Олимпийский» и дебаты состоятся".

"Я очень рад, что Владимир Зеленский принял мое приглашение принять участие в дебатах. Ведь это не шоу, не спектакль, а право украинских граждан получить всеобъемлющую информацию о программах кандидатов", - сказал он.

Порошенко предложил провести дебаты в несколько этапов, включая обсуждение внешней политики, оборонной сферы, развития армии.

Фото: Макс Левин

Предложение Зеленского, чтобы арбитром на дебатах была Юлия Тимошенко он назвал "«неуважением к избирателям, которые за неё проголосовали".

Порошенко также сообщил, что первые результаты его анализов станут известны уже сегодня.

"Я бы внёс изменения в законодательство, чтобы сдача таких анализов и обследование кандидатов в президенты было обязательным", - добавил президент.

Напомним, что Зеленский сдавал анализы в частной лаборатории на Соломенской улице в Киеве.

Президент Петр Порошенко предлагал Зеленскому вместе сдать анализы в медпункте "Олимпийского", где Зеленский хочет проводить дебаты. Однако Зеленский выбрал лабораторию Eurolab, которая принадлежит его стороннику Андрею Пальчевскому.

Условие сдать анализы на алкоголь и наркотики было предложено самим Зеленским.