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У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах

"Мы видели ролик, у нас есть время подумать".

У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
Фото: EPA/UPG

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая в президентской гонке оказалась на третьем месте, пока не решила, участвовать ли в роли "независимого арбитра" в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом сообщает Громадське.

"Мы видели ролик, у нас есть время подумать", - заявил представитель Тимошенко.

Ранее Зеленский предложил Юлии Тимошенко "стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах". Он снова дал 24 часа на ответ.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский", другим - прохождение медосмотра.

В ответ Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе.

Официальные теледебаты на UA:Перший состоятся 19 апреля с ведущими Павлом Казариным и Мирославой Барчук.

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