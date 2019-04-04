У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах

"Мы видели ролик, у нас есть время подумать".

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая в президентской гонке оказалась на третьем месте, пока не решила, участвовать ли в роли "независимого арбитра" в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом сообщает Громадське.

"Мы видели ролик, у нас есть время подумать", - заявил представитель Тимошенко.

Ранее Зеленский предложил Юлии Тимошенко "стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах". Он снова дал 24 часа на ответ.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский", другим - прохождение медосмотра.

В ответ Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе.

Официальные теледебаты на UA:Перший состоятся 19 апреля с ведущими Павлом Казариным и Мирославой Барчук.