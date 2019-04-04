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Верховный Суд подтвердил, что замглавы АП не должны подавать е-декларацию

Администрация Президента не является государственным органом.

Верховный Суд подтвердил, что замглавы АП не должны подавать е-декларацию
Фото: Макс Требухов

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда признал, что заместитель главы Администрации президента не является должностным лицом государственного органа и, соответственно, не должен подавать электронную декларацию. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Суд подтвердил позицию предыдущих судебных инстанций, согласно которой должность заместителя Главы Администрации Президента Украины не относит его к субъектам декларирования, на которых распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Поскольку Администрация Президента Украины является вспомогательным, постоянно действующим органом, но не принимает решений, обязательных для других субъектов, не осуществляет государственные властные управленческие функции, и не имеет юрисдикции, распространяется на определенную территорию, а следовательно не является государственным органом.

А у заместителя Главы Администрации Президента Украины отсутствует обязательство по подаче декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления согласно указанному Закону.

Иск подала общественная организация "Общественный контроль "Инициатива" в октябре прошлого года, которая требовала Филатова подать электронные декларации за 2015-2017 год.

Как известно, в Администрации Президента работает четыре заместителя Главы: Константин Елисеев, Сергей Марченко, Валерий Кондратюк и Алексей Филатов. На сайте НАПК опубликованы декларации только Филатова.

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