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УН: Порошенко уволил замглавы Администрации президента Филатова

По словам источников, указ планируют опубликовать 21 апреля.

УН: Порошенко уволил замглавы Администрации президента Филатова
Алексей Филатов
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко освободил Алексея Филатова от обязанностей заместителя главы Администрации Президента.

Об этом "Українським Новинам" сообщили источники в АП и юридических кругах.

"Указ об увольнении подписан - он находится в Аппарате Администрации Президента Украины. Его планируют опубликовать 21 апреля ", - рассказал источник.

Собеседник сообщил, что Филатов уволен в связи с подачей заявления об отставке. На данный момент он находится за границей.

Другие источники сообщили, что Филатова уволили в связи с тем, что он не справился с поставленными задачами. По их словам, указ об увольнении будет обнародован только 21 апреля. Это связано с тем, "чтобы не останавливать запущенные процессы и не сеять панику в окружении президента".

"Это и нежелание накалять ситуацию перед вторым туром и необходимость обеспечить деятельность судебной реформы с действующим куратором", - подчеркнул источник.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура сообщила Филатову о подозрении в причастности к преступлениям беглого бизнесмена Сергея Курченко, но потом отменила подозрение.

Кроме того, правоохранители продолжают расследовать дело о незаконном обогащении Филатова, открытое в прошлом году НАБУ.

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