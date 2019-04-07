Порошенко "переназначил" дебаты на стадионе на 14 апреля

Президент Петр Порошенко заявил, что дебаты на стадионе, предложенные Владимиром Зеленским, целесообразно провести 14 апреля.

Об этом он сказал в прямом эфире на телеканале "Украина".

"14 апреля, в следующее воскресенье, я, на Республиканском стадионе (НСК" Олимпийский "- ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, 19 или 20 часов будет оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы, для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему сойти с этого предложения", - сказал Порошенко.

Напомним, 3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК "Олимпийский". В ответ Порошенко согласился на дебаты на стадионе.

Официальные теледебаты на UA:Перший состоятся 19 апреля с ведущими Павлом Казариным и Мирославой Барчук.