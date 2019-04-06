Гриценко встретился с Зеленским и "договорился продолжить общение"

Бывший кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко встретился с Владимиром Зеленским, чтобы определиться с голосованием во втором туре выборов. Об этом Гриценко написал на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня встречался с Владимиром Зеленским. Не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства", - написал Гриценко.

Политик отметил, что, по ему мнению, Зеленский не готов к должности президента, но "ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов".

Говоря об обязательствах Зеленского перед олигархом Игорем Коломойским, Гриценко написал, что Зеленский "заверил, что нет никаких", равно как и договоренностей с другими высокопоставленными чиновниками. Вместе с тем у кандидата в президенты сейчас нет кандидатов на должности в СБУ, ГПУ, НБУ, Минобороны и МИДе.

"Пойдет ли он на публичные дебаты с Петром Порошенко на НСК Олимпийский? Пойдет и серьезно к ним готовится. Адекватно он оценивает своего соперника, его сильные стороны и его коварство для сохранения президентского кресла? Адекватно, шапкозакидательского настроения нет", - написал Гриценко.

"Договорились продолжить общение, ведь на кону не мои или его интересы - интересы страны и государства", - написал Гриценко. Политик также добавил, что лично проголосует за Зеленского, "когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для меня убедительными".

Напомним, ранее Гриценко заявлял, что ни при каких условиях не поддержит во втором туре выборов действующего президента Петра Порошенко. В то же время во время избирательной кампании перед первым туром в пользу Гриценко сняли свои кандидатуры сразу три кандидата - мэр Львова Андрей Садовый, бывший журналист Дмитрий Гнап и народный депутат Добродомов. Несмотря на это, в первом туре, по предварительным данным, Гриценко набрал 6,91% голосов избирателей - его поддержали около 1,3 млн украинцев.