Главы МИД стран "Большой семерки" призвали Россию открыть Керченский пролив для украинских судов

Главы МИД стран "Большой семерки" призвали Россию не препятствовать проходу через Керченский пролив и освободить военнопленных украинских моряков. Соответствующее заявление опубликовано в коммюнике G7.

"Россия своими действиями нарушает нормы международного права. Мы выражаем обеспокоенность по поводу действий России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно усилили напряжение. Невозможно оправдать применению Россией военной силы против украинских судов и моряков", - сказано в документе.

Министры иностранных дел стран G7 также призвали избегать дальнейшего обострения ситуации.

"Мы призываем Россию освободить арестованных членов экипажей и суда и воздерживаться от препятствования законному прохождению кораблей через Керченский пролив", - заявили главы МИД G7.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации атаковали и захватили в плен три корабля ВМС Украины - два бронекатера и буксир, а также экипаж суден в составе 24 человека. Моряков арестовали и вывезли в Москву, где они сейчас находятся под арестом. Суд Москвы назначил всем морякам психиатрическую экспертизу. Украинцев обвиняют в незаконном пересечении российской границы, тогда как корабли совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь.