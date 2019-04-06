Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП

Истец - нардеп Новинский - считает, что теперь вопрос о переименовании снят с повестки дня.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского в отношении спикера Верховной Рады Андрея Парубия в связи с обязательством православной церкви Московского патриархата указать в названии принадлежность к российский церкви. Суд признал действия спикера противоправными, сообщил Новинский на своей странице в Фейсбуке.

Соответствующее решение на данный момент не опубликовано в реестре судебных исков, последнее действие по этому делу состоялось 13 марта, когда суд открыл административное производство по этому иску, дело вел судья Виталий Амелёхин.

"Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской православной церкви ... снят с повестки. Хочется верить, что окончательно", - написал Новинский.

Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла в целом закон, обязывающий православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Представители церкви отказались изменять название и пообещали обратиться в Конституционный суд. Кроме того, православная церковь Московского патриархата не признает Православную церковь Украины, созданную на объединительном соборе 15 декабря и получившую томос об автокефалии в январе 2019 года.