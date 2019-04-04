Роналду проиграл суд Der Spiegel по поводу публикаций об уклонении от налогов

Журнал могли бы оштрафовать на 250 тысяч евро.

Немецкий журнал Der Spiegel выиграл суд у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по поводу публикаций на основе данных Football Leaks о методах уклонения от уплаты налогов, использованных стороной футболиста.

Об этом сообщает Трибуна.

Ранее юридическая компания, представлявшая интересы португальца, подала в суд на журнал, обвинив его в нарушении права на частную жизнь, а также в том, что информация для статьи была получена из документов, которые были украдены после взлома компьютера адвоката Роналду.

В феврале 2017 года областной суд Гамбурга обязал Der Spiegel временно удалить статьи с сайта. Во вторник адвокаты футболиста, предвидя проигрыш дела, приняли решение отозвать иск против журнала.

Если бы Der Spiegel проиграл дело, журнал могли бы оштрафовать на 250 тысяч евро.

В конце 2016 Der Spiegel сообщил, что Роналду, используя офшорные схемы, укрыл от налогов миллионы евро за последние несколько лет. По данным издания, форвард мадридского "Реала" дважды, в 2009 и 2014 годах продавал права на использование своего образа офшорным компаниям на Британских Виргинских островах. Благодаря этому с рекламных доходов размером около 150 млн евро Роналду заплатил лишь 5,6 млн евро налогов (порядка 4%).

При этом налоговая ставка для иностранцев с годовым доходом свыше 600 тыс. евро в Испании с 2010 по 2014 годы составляла 43%, в 2015 году - 47%, в 2016-м - 45%.