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Роналду проиграл суд Der Spiegel по поводу публикаций об уклонении от налогов

Журнал могли бы оштрафовать на 250 тысяч евро.

Роналду проиграл суд Der Spiegel по поводу публикаций об уклонении от налогов
Огорченный Криштиану
Фото: EPA/UPG

Немецкий журнал Der Spiegel выиграл суд у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по поводу публикаций на основе данных Football Leaks о методах уклонения от уплаты налогов, использованных стороной футболиста.

Об этом сообщает Трибуна.

Ранее юридическая компания, представлявшая интересы португальца, подала в суд на журнал, обвинив его в нарушении права на частную жизнь, а также в том, что информация для статьи была получена из документов, которые были украдены после взлома компьютера адвоката Роналду.

В феврале 2017 года областной суд Гамбурга обязал Der Spiegel временно удалить статьи с сайта. Во вторник адвокаты футболиста, предвидя проигрыш дела, приняли решение отозвать иск против журнала.

Если бы Der Spiegel проиграл дело, журнал могли бы оштрафовать на 250 тысяч евро.

В конце 2016 Der Spiegel сообщил, что Роналду, используя офшорные схемы, укрыл от налогов миллионы евро за последние несколько лет. По данным издания, форвард мадридского "Реала" дважды, в 2009 и 2014 годах продавал права на использование своего образа офшорным компаниям на Британских Виргинских островах. Благодаря этому с рекламных доходов размером около 150 млн евро Роналду заплатил лишь 5,6 млн евро налогов (порядка 4%).

При этом налоговая ставка для иностранцев с годовым доходом свыше 600 тыс. евро в Испании с 2010 по 2014 годы составляла 43%, в 2015 году - 47%, в 2016-м - 45%.

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