Промоутер Усика назвал самую вероятную дату и место боя украинца с Такамом

Со-промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Александра Усика Александр Красюк назвал самую вероятную дату проведения боя его подопечного с французом камерунского происхождения Карлосом Такамом.

Скорее всего, бой состоится 25 мая, сообщил Красюк на пресс-конференции.

Кроме того, промоутер отметил, что поединок состоится или в Чикаго или в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) - в том самом зале, где Усик вместе с Александром Гвоздиком и Василием Ломаченко проводили бои в одном вечере бокса 8 апреля 2017 года.

Тогда Усик победил Майкла Хантера.