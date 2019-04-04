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Промоутер Усика назвал самую вероятную дату и место боя украинца с Такамом

Дебют Александра Усика в супертяжелом дивизионе может состоятся 25 мая.

Промоутер Усика назвал самую вероятную дату и место боя украинца с Такамом
Фото: k2ukraine.com

Со-промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Александра Усика Александр Красюк назвал самую вероятную дату проведения боя его подопечного с французом камерунского происхождения Карлосом Такамом.

Скорее всего, бой состоится 25 мая, сообщил Красюк на пресс-конференции.

Кроме того, промоутер отметил, что поединок состоится или в Чикаго или в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) - в том самом зале, где Усик вместе с Александром Гвоздиком и Василием Ломаченко проводили бои в одном вечере бокса 8 апреля 2017 года.

Тогда Усик победил Майкла Хантера.

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