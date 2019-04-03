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Американский боксер заявил, что "раздавит Ломаченко, как клопа"

Теофимо Лопес переоценивает свои силы.

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Фото: fightnews.info
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Чемпион мира по версии WBC Continental Americas в легком весе, американец Теофимо Лопес заявил, что легко победит чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко.

"Думаю, многие удивлены, что следующим соперником Ломаченко будет Кролла (британец Энтони Кролла - прим. LB.ua). Все думали, что будет поединок со мной, или с Джервонтой Дэвисом. Люди удивились, однако Кролла заслужил быть обязательным претендентом", - цитирует американца sport.ua.

"Думаю, это будет хороший поединок, уверен, Кролла серьезно подготовился, будет сфокусирован на победе. Многие из тех, кто бился с Ломаченко, проигрывали еще до того, как вошли в ринг. Им говорили слишком много хороших вещей о Ломаченко. А он ничто. Абсолютное ничто. Надеюсь, Кролла другой, надеюсь, он не уважает Ломаченко", - отметил Лопес.

"Другие боксеры слишком сильно уважают Ломаченко, они просто напуганы. Боятся открыться перед ним, ведь он может нанести много панчей. Ломаченко думает, что в этом спорте он Бог, но если мы когда-то встретимся, я покажу ему, что он вовсе не Бог. Есть лишь один Бог.

Ломаченко ведет себя совсем нескромно.

Я не уважаю его, в этом и есть разница между мной и другими парнями, которые вознесли его.

Знаете, что я сделаю с Ломаченко? Раздавлю как гребаного таракана", - подытожил 21-летний Теофимо.

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