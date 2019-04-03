​Українські вибори: ставки і реакція світу
​Українські вибори: ставки і реакція світу
У Майкла Джексона "нашелся" старший сын
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Зеленский примет участие в дебатах, если найдет время в концертном графике
Зеленский примет участие в дебатах, если найдет время в концертном графике
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Передвиборна програма Володимира Зеленського
Передвиборна програма Володимира Зеленського
Гибридные выборы. Тур первый
Гибридные выборы. Тур первый
Судью из Киева уволили за попытку заблокировать forensic audit Приватбанка
Судью из Киева уволили за попытку заблокировать forensic audit Приватбанка
Гнів - ще не гідність
Гнів - ще не гідність
ГлавнаяСпорт

Арбитр Дин вошел в историю Английской Премьер-Лиги

Майкл Дин показал юбилейную красную карточку.

Арбитр Дин вошел в историю Английской Премьер-Лиги
Майкл Дин
Фото: EPA/UPG

Накануне в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" на домашней арене неожиданно оказался сильнее "Манчестер Юнайтед" 2:1.

Не в последнюю очередь поспособствовал седьмому поражению "красных дьяволов" в текущем розыгрыше АПЛ и рефери поединка Майкл Дин, на 57-й минуте при счете 1:1 удаливший за грубый фол капитана гостей Эшли Янга.

Эта красная карточка стала сотой, показанной Дином в АПЛ, и по этому показателю арбитр из Хесволла вошел в историю турнира, как первый достигший такого показателя.

Отметим, первым футболистом, которого удалил Дин в АПЛ, был Нольберто Солано в апреле далекого 2001 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также