Накануне в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" на домашней арене неожиданно оказался сильнее "Манчестер Юнайтед" 2:1.

Не в последнюю очередь поспособствовал седьмому поражению "красных дьяволов" в текущем розыгрыше АПЛ и рефери поединка Майкл Дин, на 57-й минуте при счете 1:1 удаливший за грубый фол капитана гостей Эшли Янга.

Эта красная карточка стала сотой, показанной Дином в АПЛ, и по этому показателю арбитр из Хесволла вошел в историю турнира, как первый достигший такого показателя.

Отметим, первым футболистом, которого удалил Дин в АПЛ, был Нольберто Солано в апреле далекого 2001 года.