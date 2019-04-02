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Месси заработал за год 130 млн евро и возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира

France Football опубликовал свой рейтинг.

Месси заработал за год 130 млн евро и возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

Самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне-2018/19, по версии журнала France Football, стал Лионель Месси.

Аргентинский легионер "Барселоны" зарабатывает более 7 млн евро в месяц, а совокупный доход капитана каталонцев, куда помимо зарплаты входят бонусы, гонорары от рекламы и другие доходы, составил 130 млн евро в год до налогообложения, уточняет издание.

Вторым в рейтинге, с заработанными 113 млн идет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Тройку лидеров замкнул нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, зарабатывающий 91,5 млн.

Также в Топ-5 попали форвард "Атлетико" Антуан Гризманн (44 млн) и атакующий хавбек "Реала" Гарет Бэйл (40,2).

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