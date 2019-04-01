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Вратарь праздновал отбитый пенальти, пока мяч влетал в его ворота

Курьезный случай на юношеском турнире.

Вратарь праздновал отбитый пенальти, пока мяч влетал в его ворота
Фото: Twitter

В рамках финала юношеского турнира Future Champions в ЮАР между хозяевами турнира - командой "Орландо Пайретс" и московским "Спартаком" произошел курьезный момент.

В послематчевых пенальти вратарь "Орландо" ногами отбил удар московского футболиста и, до завершения эпизода, сразу же начал отмечать свой успех.

Однако мяч по высокой траектории опустился на газон и с отскока влетел в ворота.

Рефери взятие ворот зафиксировал.

Добавим, что в конечном итоге "Пайретс" все же одержал победу по пенальти со счетом 8:7 и стал обладателями кубка.

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