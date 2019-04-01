В рамках финала юношеского турнира Future Champions в ЮАР между хозяевами турнира - командой "Орландо Пайретс" и московским "Спартаком" произошел курьезный момент.

В послематчевых пенальти вратарь "Орландо" ногами отбил удар московского футболиста и, до завершения эпизода, сразу же начал отмечать свой успех.

Однако мяч по высокой траектории опустился на газон и с отскока влетел в ворота.

Рефери взятие ворот зафиксировал.

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Этот удар из серии послематчевых 11-метровых финального поединка турнира Future Champions с участием #Спартак2002 наверняка запомнится обоим участникам эпизода 😁🤣 pic.twitter.com/mgYAsXL4mL — Академия Спартак (@spartak_academy) 31 марта 2019 г.

Добавим, что в конечном итоге "Пайретс" все же одержал победу по пенальти со счетом 8:7 и стал обладателями кубка.