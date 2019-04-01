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Федерер завоевал 101-й титул в своей карьере

Швейцарец выиграл турнир в Майами.

Федерер завоевал 101-й титул в своей карьере
Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG

Живая легенда тенниса Роджер Федерер выиграл турнир ATP в Майами и завоевал 101-й титул в своей карьере.

В финальном матче турнира категории "Мастерс 1000" четвертый сеяный швейцарец за 1 час и 2 минуты обыграл прошлогоднего победителя Miami Open, американца Джона Изнера 6:1, 6:4.

Для 37-летнего Федерера это четвертая победа на турнирах в Майами. Также швейцарец провел свой 50-й финал в турнирах серии "Мастерс".

Добавим, что до рекордного показателя американца Джимми Коннорса (109) по победам на турнирах ATP швейцарцу не хватает 8 титулов.

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