Федерер завоевал 101-й титул в своей карьере

Живая легенда тенниса Роджер Федерер выиграл турнир ATP в Майами и завоевал 101-й титул в своей карьере.

В финальном матче турнира категории "Мастерс 1000" четвертый сеяный швейцарец за 1 час и 2 минуты обыграл прошлогоднего победителя Miami Open, американца Джона Изнера 6:1, 6:4.

Для 37-летнего Федерера это четвертая победа на турнирах в Майами. Также швейцарец провел свой 50-й финал в турнирах серии "Мастерс".

Добавим, что до рекордного показателя американца Джимми Коннорса (109) по победам на турнирах ATP швейцарцу не хватает 8 титулов.