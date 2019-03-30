​Монегаск Шарль Леклер впервые выиграл квалификацию Формулы 1

21-летний гонщик завоевал поул уже во второй гонке за Ferrari.

Фото: EPA/UPG Шарль Леклер

Монегаск Шарль Леклер, который зимой перешел из Sauber в Ferrari, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 1. В субботу он завоевал поул-позицию Гран-при Бахрейна с результатом 1:27.866.

Леклер стал 99-ым пилотом Формулы-1, который когда-либо побеждал в квалификации и самым молодым из них, за исключением Себастьяна Феттеля. Монегаск взял поул в возрасте 21 год 5 месяцев и 15 дней, тогда как его напарник по Ferrari впервые выиграл квалификацию в 2008 году, когда ему был 21 год 2 месяца и 11 дней.

В завтрашней гонке Феттель будет стартовать вторым.

Пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас (победитель первой гонки сезона 2019) расположились на втором ряде стартовой решетки, а пятым гонку начнет Макс Ферстаппен из Red Bull Racing.

Леклер выступает в Формуле 1 второй сезон. В 2018 году он ездил на Sauber и занял 13-е место в чемпионате с 39 очками.

В 2017 году Леклер стал чемпионом Формулы 2, в 2016 году - чемпионом GP3.