УЕФА открыл дисциплинарное дело по ситуации с натурализацией Мораеса (обновлено)

Производство было открыто по запросам Португалии и Люксембурга.

УЕФА открыл дисциплинарное производство против Федерации футбола Украины (ФФУ) из-за участия нападающего Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Расследование начато на основании протеста футбольных федераций Люксембурга и Португалии, уточняется в коммюнике.

Сборная Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). В обоих встречах на поле выходил натурализованный бразилец Жуниор Мораес.

Португалия и Люксембург настаивают на том, что Мораес не имел права принимать участие в матчах сборной Украины, так как не было выполнено условие о смене "спортивного" гражданства, по которому игрок должен прожить в стране как минимум 5 лет.

Обновление. Перед приглашением Мораеса в сборную ФФУ проконсультировалось с УЕФА и ФИФА, сообщается на официальном сайте ФФУ.

Специалисты из УЕФА и ФИФА подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины, отмечается в заявлении.

"При рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины", - заявил генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

"Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.

Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020 ", - подытожил футбольный функционер.

Фото: Футбол 24 Юрий Записоцкий

В связи с "делом Мораеса" Записоцкийвылетел в штаб-квартиру УЕФА, которая расположена в швейцарском Ньоне, где будет защищать интересы сборной Украины.