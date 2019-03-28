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"Реал" саккумулировал 500 млн евро на летние трансферы, - СМИ

Мадридцы готовятся летом существенно усилиться.

"Реал" подготовил 500 млн евро для укрепления состава в предстоящее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

При этом приоритетом для наставника "бланкос" Зинедина Зидана на рынке следующего лета являются Килиан Мбаппе, Поль Погба и Эден Азар, уточняет издание.

Фото: lequipe.fr
При этом L'Equipe отмечает, что ранее эти игроки высказывали свою заинтересованность в совместной работе с Зизу

Однако их переход на "Сантьяго Бернабеу" не кажется таким уж легким, даже при наличии солидной суммы отступных.

Например, Мбаппе является краеугольным камнем спортивного и финансового проекта "Пари Сен-Жермен".

При этом руководство парижского клуба готово увеличить зарплату Мбаппе до 40 млн евро в год, о чем сообщает Elmundo.es.

По информации издания, ПСЖ готов пойти на подобные затраты ради продления контракта с игроком, контракт которого истекает в 2022 году.

Напомним, накануне мюнхенская "Бавария" подписала игрока "Атлетико" Люка Эрнандеса, выложив за 23-летнего французского защитника 80 млн евро.

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