МОК официально перераспределил медали по бобслею за Олимпиаду в Сочи

МОК уведомил Национальный Олимпийский комитет США и американскую федерацию бобслея и скелетона о том, что двойка и четверка сборной США получили серебряные медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщил Олимпийский комитет Соединенных Штатов.

Согласно постановлению МОК, Холкомб и Лэнгтон должны получить серебряные медали в соревнованиях в бобслее в экипажах-двойках, в четверках — они, а также Кертис Томашевич и Кристофер Фогт.

В обоих случаях представители США завоевывали "бронзу", однако результаты отдельных соревнований на зимних Играх в Сочи были аннулированы в ноябре 2017 года по решению комиссии Освальда. В частности, российских бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина признали виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты были аннулированы, они лишены "золота".

Таким образом, золотые медали в соревнованиях экипажей-двоек получат швейцарцы Беате Хефти и Алекс Бауманн, в соревнованиях экипажей-четверок медали должны перейти латвийцам Оскару Мелбардису, Даумантсу Дрейшкенсу, Арвису Вилкасте и Янису Стренге. Бронза в четверках досталась Великобритании, а в двойках - Латвии.

Напомним, российских спортсменов начали дисквалифицировать после публикации доклада Ричарда Макларена о массовом использовании допинга в России. В расследовании говорилось, что около тысячи российских спортсменов систематически нарушали антидопинговые правила в период с 2012 по 2014 годы. По данным Макларена, "грязные" допинг-пробы сборной России подменяли на "чистые" при участии министерства спорта и при активном содействии ФСБ.