Действующий игрок "Динамо" не хочет возвращаться в Украину

Полузащитник "Динамо" Николай Морозюк, который ныне выступает за "Резиспор" на правах аренды, заявил, что не хочет возвращаться в Украину. Ему не интересна Украинская Премьер-лига.

"Чемпионат Турции для меня как перезагрузка. Новый этап в моей карьере. У меня еще такого не было. Играл бы всю жизнь здесь. Но это, честно, очень интересно. Даже за тот короткий период, что я здесь, жалею, почему я раньше этого не сделал. Прошло 2,5 месяца...Там ты себя чувствуешь футболистом. Если сравнивать с Украиной, то Турция - это дорогой солидный фейерверк, а Украина - бенгальский огонь. Не знаю, как в европейских чемпионатах, но уровень Турции - солидный.

Я не знаю, где я останусь, но не хочу возвращаться в Украину. Да, я игрок "Динамо", у меня есть контракт с этой командой. Это, по сути, клуб, благодаря которому я стал футболистом. И даже имея контракт не хочу возвращаться. Не конкретно в "Динамо", а просто в чемпионат Украины", - цитирует Морозюка sportarena.com, ссылаясь на интервью футболиста Youtube-каналу Бомбардир.

Отметим, арендное соглашение украинца с "Резиспором" действует до конца текущего сезона.

На счету Морозюка 6 матчей в Суперлиге Турции.