Центровой "Портленда" Юсуф Нуркич получил тяжелую травму ноги после неудачного приземления в борьбе за отскок в матче регулярного чемпионата НБА с "Бруклином" (148:144 ОТ).

Jusuf Nurkic suffers GRUESOME injury! Prayers up 🙏 pic.twitter.com/pGywtldAw2 — Basketball Forever (@Bballforeverfb) 26 марта 2019 г.

Врачи команды диагностировали у боснийца открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Сроки восстановления Нуркича пока неизвестны, но для 24-летнего баскетболиста нынешний сезон точно завершен.

До момента с травмой Юсуф набрал 32 очка, совершил 16 подборов и стал самым результативным игроком в своей команде.