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В матче НБА игрок получил ужасную травму ноги

Юсуф Нуркич получил открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

Центровой "Портленда" Юсуф Нуркич получил тяжелую травму ноги после неудачного приземления в борьбе за отскок в матче регулярного чемпионата НБА с "Бруклином" (148:144 ОТ).

Врачи команды диагностировали у боснийца открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Сроки восстановления Нуркича пока неизвестны, но для 24-летнего баскетболиста нынешний сезон точно завершен.

До момента с травмой Юсуф набрал 32 очка, совершил 16 подборов и стал самым результативным игроком в своей команде.

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