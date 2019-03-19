У Стефа Карри "орлиный" глаз и точные руки.

Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стеф Карри в матче регулярного сезона НБА против "Сан-Антонио Сперз" (105:111) забросил самый дальний точный бросок в сезоне.

(бросок Карри - 0:22 сек.)

31-летний Карри за несколько секунд до конца первой четверти при счете 22:25 совершил бросок с сиреной, попал в кольцо из собственной 7-метровой дуги.

Как сообщает ESPN, его бросок на 61 фут (18.5 метров) стал рекордным по дальности в текущем розыгрыше НБА.

Добавим, что в матче против "Сперз" Карри, в общем, был не очень убедителен в дальних бросках, реализовав лишь 33% бросков - 6 из 18.