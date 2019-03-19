"Динамо" заподозрило "Челси" во лжи насчет достоверности факта расового насилия в отношении их игрока в матче ЛЕ

Пресс-служба киевского "Динамо" прокомментировала заявление лондонского "Челси" о том, что во время ответного матча 1/8 Лиги Европы на НСК "Олимпийский" болельщики хозяев оскорбили одного из игроков гостей по расовому признаку.

"Действительно, во время послематчевого дебрифинга делегат УЕФА сообщил представителям ФК "Динамо" об обращениях официальных лиц ФК "Челси" с информацией о том, что футболист Хадсон-Одои слышал "обезьяньи крики" (monkey chants) в свой адрес во втором тайме", - говорится в опубликованном на официальном сайте "Динамо" сообщении.

При этом киевский клуб утверждает, что представители "Динамо" проверили эту информацию на достоверность и попытались найти тому доказательства.

Однако в результате тщательно пересмотренных записей расистского поведения болельщиков не обнаружили.

"При наличии указанных проявлений, футболист должен был сразу обратиться к главному арбитру во время матча в соответствии с введенной в УЕФА трехшаговой системой реагирования на любые дискриминационные проявления. Более того, ФК "Динамо" не имел и в настоящее время не имеет никаких доказательств, что такие выкрики имели место.

Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом "Челси" сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений.

Более того, согласно рапортам официальных лиц УЕФА, полученных 18 марта 2019 года, ни Делегат матча, ни Офицеры безопасности УЕФА (которых на данном матче было два), ни арбитры матча и наблюдатель арбитража, ни даже наблюдатель ФАРЕ (в обязанности которого входит непосредственный контроль за возможными проявлениями дискриминации) не слышали таких возгласов и вообще проявлений расистского или дискриминационного поведения" - отмечается в сообщении "Динамо".

Добавим, что лондонский клуб в своем первичном заявлении, опубликованном на официальном сайте, не называл игрока, в отношении которого, как он утверждает, был проявлен факт расового насилия.

We can confirm a report of racist abuse directed at one of our players in the final minutes of the match in Kiev from a small section of home supporters.



We wholeheartedly condemn such abhorrent behaviour.https://t.co/ZG12S8ZqFc — Chelsea FC (@ChelseaFC) 18 марта 2019 г.