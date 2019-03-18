В дебюте поединка 28-го тура итальянской Серии А между командами "Наполи" и "Удинезе" (4:2) случился неприятный эпизод.
Голкипер хозяев Давид Оспина пошел на перехват кросса с фланга и столкнулся с игроком "Удинезе" Игнасио Пуссетто.
В результате, Пуссетто коленом "въехал" в голову Оспине. Голкипер получил сотрясение и некоторое время пролежал на газоне.
Медперсонал Azzurri сумел все-таки вернуть Оспину в игру. Однако под занавес первого тайма Давид потерял сознание и упал на газон. "Наполи" пришлось сделать вынужденную замену.
Оспина был доставлен в больницу, где ему сделали томографию, которая не выявила серьезных последствий травмы. 30-летний колумбийский футболист некоторое время пробудет в отделении интенсивной терапии.
David Ospina's injury before his collapse in today's match against Udinese pic.twitter.com/rxPhWE0QZe— Billy™ (@MonsignorBilly) 17 марта 2019 г.