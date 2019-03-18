В Швеции завершился чемпионат мира по биатлону: Украина - 5-я в медальном зачете

В шведском Эстерсунде двумя масс-стартами завершился чемпионат мира по биатлону.

Последний календарный день соревнований явился триумфальным для сборной Италии. Обе гонки выиграли представители этой южной страны.

У женщин победу одержала Доротея Вирер (0+0+0+2), которая стала первой итальянкой, выигравшей "золото" чемпионата мира.

Спустя 4,9 сек. к финишу пришла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт (0+0+1+1).

"Бронза" – у немки Германии Дениз Херман (+15,4) (0+1+2+1).

Единственная представительница Украины в гонке - Анастасия Меркушина заняла 25-е место (+2.52,9) (2+0+3+1).

Мужской масс-старт на 15 км останется надолго в памяти любителей биатлона.

К последнему огневому рубежу абсолютными лидерами подошли норвежец Йоханнес Бё и россиянин Евгений Гараничев.

Однако заключительная в чемпионате "стойка" по своему драматизму превзошла все, чтобы было до этого. Норвежец не закрыл ни одну мишень, что само по себе примечательное событие.

Гараничев лишь на один выстрел был успешней. И в лидеры неожиданно вырвался Доминик Виндиш, который и стал чемпионом мира (1+1+1+0).

С отставание в 22,8 сек. серебряную медаль выиграл француз Антонин Гигонна (2+0+0+1).

Замкнул пьедестал австриец Юлиан Эберхард (0+0+3+1).

Капитан украинской мужской команды, чемпион Эстерсунда в гонке преследования Дмитрий Пидручный занял 10-е место (0+0+1+2).

Добавим, что Йоханнес Бё пришел к финишу 13-й (0+0+2+5) (+1:17.8).

По итогам чемпионата сборная Украины заняла неожиданно высокое 5-е место в общекомандном медальном зачете.

Напомним, помимо Пидручного, женский квартет выиграл "бронзу" в эстафете.

Медальный зачет (золото-серебро-бронза, всего):