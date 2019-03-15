Американские чемпионки мира по футболу объявили о помолвке

Али Кригер и Эшлин Харрис связывают не только близкие отношения на футбольном поле.

Американские футболистки Али Кригер и Эшлин Харрис сообщили, что в скором времени свяжут свои отношения узами брака. Спортсменки 10 лет назад встретились в составе сборной США, и у них завязался роман.

"У нас очень много общего. Во время поездок мы всегда сидим рядом друг с другом, разговариваем о наших мечтах и надеждах, - приводит "Спорт-Экспресс" слова вратаря Харрис. - В этом году мы собираемся пожениться. У нее большие и красивые глаза. Невероятные, как у тигра".

Харрис сделал предложение Кригер в сентябре прошлого года во время пикника. В 2015 году обе футболистки стали чемпионками мира вместе со сборной США. Сейчас они играют за команду "Орландо Прайд".