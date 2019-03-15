Главный тренер "Челси" назвал причины крупного поражения "Динамо" и выделил двух игроков в составе киевлян

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал выездную победу над "Динамо" (5:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и рассказал, на его взгляд, о главной причине разгромного поражения киевлян.

"Думаю, на данном отрезке сезона для "Динамо" проблема заключается в физическом состоянии. Возможно, состав "Динамо" два года тому назад был сильнее, но сейчас у них очень молодая команда и у них отличное будущее", - цитирует Сарри официальный сайт лондонского клуба.

"Кого бы выделил из динамовских футболистов? Цыганков, 15 номер – знаю его, потому что он играл против "Наполи" два года тому назад в Лиге Чемпионов. Считаю, у него отличное будущее здесь и в одном из топ-чемпионатов Европы. Также считаю, что Шепелев сможет сильно прибавить в будущем", - отметил коуч "Челси".

Напомним, "Динамо" по сумме двух матчей уступило "Челси" (0:3 и 0:5) и покинуло Лигу Европы.