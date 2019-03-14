Погодные условия сыграли злую шутку с одной из команд.

В матче пятого дивизиона чемпионата Англии между командами "Файлд" и "Хартлпул" на Mill Farm Stadium произошел курьезный эпизод.

Футболист "Файлда" пытался сделать с фланга кросс в штрафную площадь соперника, однако на пути мяча встал защитник.

Мяч срикошетил от ноги и взмыл высоко в верх.

А затем за "дело" взялся ветер, который подхватил мяч и доставил его на пятачок перед воротами, прямо на голову Дэниела Роу.

Забить с пары метров не составило для Роу большого труда.

В итоге, "Файлд" выиграл со счетом 4:2.