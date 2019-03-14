Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Роналду установил рекорд всех еврокубков УЕФА
Роналду установил рекорд всех еврокубков УЕФА
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Луценко: Россия перекрыла контрабандные схемы ввоза запчастей для ОПК
Луценко: Россия перекрыла контрабандные схемы ввоза запчастей для ОПК
ГлавнаяСпорт

Определился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов (обновлено)

"Барселона" и "Ливерпуль" пополнили состав участников 1/4 финала.

Определился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов (обновлено)

В Барселоне и Мюнхене состоялись два заключительных матча стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как в паре "Барселона" - "Лион", так и в паре "Бавария" - "Ливерпуль" квартет участников начинал поединки с чистого листа - первые матчи завершились нулевой ничьей.

Ответные поединки были куда результативней.

В матче в столице Каталонии было забито 6 мячей - победа хозяев 5:1.

В матче в столице Баварии голов было забито на два меньше - победа гостей 3:1. Причем, все голы записали на свой счет футболисты "Ливерпуля", включая один автогол.

Еще один английский клуб в четвертьфинале ЛЧ, который лишил шансов туда пройти последнего представителя Бундеслиги.

Обновление. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также