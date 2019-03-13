Главный тренер "Челси" назвал качество газона на НСК "Олимпийский" "катастрофой"

Накануне ответного поединка стадии 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Челси", в Киеве прошла традиционная пресс-конференция.

В частности, главный тренер лондонского клуба посетовал на отвратительное состояние газона на НСК "Олимпийский".

"Состояние газона – это катастрофа, поле в очень опасном состоянии, но у нас нет выбора, и нам придется играть на нем. Не понимаю, почему УЕФА не обращает внимание на такой момент. Возможно, это связано с тем, что недавно закончилась зима", - цитирует Маурицио Сарри официальный сайт "Челси".

Кроме того, наставник "пенсионеров" отметил некоторые кадровые моменты команды.

"Ментально это очень тяжелый матч.Этот поединок также опасный для нас. Очень важно избежать недооценки "Динамо", мы видели, как хорошо они сыграли против "Олимпиакоса". Завтра мы должны не просто выйти в следующий раунд, а именно победить, иначе могут возникнуть проблемы. Я сфокусирован на завтрашнем матче, а потом на игре с "Эвертоном". Сейчас наша задача - пасть в Топ-4 АПЛ, а в Лиге Европы хотели бы дойти до финала.

Пока я больше думаю о том, как донести до своих игроков важность завтрашнего матча.

Игуаин не прилетел по совету врача после последнего матча, в котором он получил травму. Что касается Азара, то на сегодняшний день у него есть контракт с клубом. А перейдет он в "Реал" или нет – я сейчас об этом не знаю", - отметил главный тренер "Челси" на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч состоится завтра. Начало поединка в 22-00.

Первая встреча завершилась поражением киевлян 0:3.