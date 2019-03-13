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Игрок "Барселоны" объяснил, зачем пользуется парфюмом перед матчами

Самуэлю Умтити этот способ приносит удачу.

Игрок "Барселоны" объяснил, зачем пользуется парфюмом перед матчами
Самуэль Умтити
Фото: EPA/UPG

Французский легионер "Барселоны" Самуэль Умтити в интервью L'Équipe сообщил, что он перенял привычку пользоваться парфюмом перед матчами и тренировками у бывшего партнера по "Лиону" Мамаду Диарра.

"Я начал делать это в "Лионе". Мамаду Диарра как-то приехал потренироваться с резервной командой, за которую я тогда выступал. Диарра пользовался парфюмом. Я спросил его об этом, так как он пользовался духами перед тренировками, хотя во время занятия ты сильно потеешь. Диарра сказал мне: "Благодаря этим духам я выиграл много титулов с "Реалом". В Мадриде все используют духи в перерыве матчей", - приводит слова Юмтити Sport.es.

"С того дня я решил, что тоже буду пользоваться парфюмом. В "Барселоне" я не единственный, кто делает это. Поэтому мы выиграли так много титулов (смеётся)", - отмечает фаталист Умтити.

Напомним, сегодня на "Ноу Камп" пройдет ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором встретятся нынешняя команда Самуля - "Барса" и бывшая - "Лион".

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