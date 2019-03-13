Коноплянка поспособствовал установлению "Шальке" антирекорда Лиги Чемпионов

Таким образом, "горняки" установили антирекорд турнира. Команда Доменико Тедеско потерпела самое крупное поражение, среди немецкий команд, в истории Лиги Чемпионов.
0-7 - The 0-7-defeat of Schalke against Manchester City is the biggest loss of a German side in the Champions League history. Humiliation. #MCIS04 #UCL pic.twitter.com/kl6iA2ARQq— OptaFranz (@OptaFranz) 12 марта 2019 г.
За время, проведенное на поле, Коноплянка ни разу не пробил по воротам "Манчестер Сити", отдал 22 передачи, из которых 18 были точными (82% при средней точности в сезоне 75%). Впрочем, большинство этих передач были назад.
Три раза Коноплянка шел в обводку и дважды он это сделал успешно.
Всего же в единоборства он вступал 13 раз, но только четыре раза вышел победителем. Те два выигранных единоборства на чужой половине поля и есть теми двумя успешными обводками.
Добавим, что этот поединок стал еще примечательным тем, что впервые в истории в матче плей-офф Лиги Чемпионов между собой сыграли два украинца.