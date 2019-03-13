Коноплянка поспособствовал установлению "Шальке" антирекорда Лиги Чемпионов

Фото: EPA/UPG Шальке-04

Таким образом, "горняки" установили антирекорд турнира. Команда Доменико Тедеско потерпела самое крупное поражение, среди немецкий команд, в истории Лиги Чемпионов.

0-7 - The 0-7-defeat of Schalke against Manchester City is the biggest loss of a German side in the Champions League history. Humiliation. #MCIS04 #UCL pic.twitter.com/kl6iA2ARQq — OptaFranz (@OptaFranz) 12 марта 2019 г.

Добавим, что украинский легионер "Шальке" Евгений Коноплянка провел на поле "от звонка до звонка".

За время, проведенное на поле, Коноплянка ни разу не пробил по воротам "Манчестер Сити", отдал 22 передачи, из которых 18 были точными (82% при средней точности в сезоне 75%). Впрочем, большинство этих передач были назад.

Три раза Коноплянка шел в обводку и дважды он это сделал успешно.

Всего же в единоборства он вступал 13 раз, но только четыре раза вышел победителем. Те два выигранных единоборства на чужой половине поля и есть теми двумя успешными обводками.

Добавим, что этот поединок стал еще примечательным тем, что впервые в истории в матче плей-офф Лиги Чемпионов между собой сыграли два украинца.