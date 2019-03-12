В "Ювентусе" выразили разочарование назначением Зидана главным тренером "Реала"

Новость о возвращении Зинедина Зидана в "Реал" расстроила руководство "Ювентуса", сообщает AS.

Итальянцы сами рассчитывали пригласить 46-летнего француза по окончании сезона на место Массимилиано Аллегри.

В "Старой синьоре" считали Зидана идеальным кандидатом на пост главного тренера, поскольку во время игровой карьеры он провел в "Ювентусе" пять лет (1996-2001), а с 2016 по 2018 годы работал с форвардом Криштиану Роналду в "Реале".

За два с половиной сезона под руководством Зинедина "Реал" провел 149 матчей, в которых одержал 104 победы при 29 ничьих и 16 поражениях.

Зидан привел "Реал" к трем подряд победам в Лиге Чемпионов.

Напомним, будущее в туринском клубе Аллегри остается под вопросом. Сам 51-летний итальянец не исключает, что покинет "Ювентус" ближайшим летом и трудоустроится в одном из топ-клубов Английской Премьер-Лиги.