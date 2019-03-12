Президент "Реала" прокомментировал возможное возвращение Роналду вслед за Зиданом

Флорентино Перес не верит в возвращение Криштиану.

Фото: EPA/UPG Флорентино Перес (слева) вместе с Зинедином Зиданом и его женой Вероник

"Вернется ли Роналду в "Реал"? Криштиану там, где он есть сейчас, у него все хорошо", - цитирует Переса Cadena Ser.

Напомним, Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" за 100 млн евро в позапрошлое трансферное окно.

Ранее стало известно, что на усиление команды мадридский клуб выделит Зидану более 350 млн евро.

В частности, Перес надеется, что Зинедин, как француз сможет найти общий язык с игроком "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе и убедит Лучшего молодого игрока прошедшего Чемпионата мира-2018 к переезду Мадрид.