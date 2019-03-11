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Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира

Йоханнес Бё остался недоволен своим выступлением в парсьюте.

Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Братья Бё на ЧМ-2019
Фото: Lise Åserud, NTB scanpix

Безоговорочный лидер Кубка мира Йоханнес Бё прокомментировал свое второе место в гонке преследования на Чемпионате мира в Эстерсунде.

"Перед последней стрельбой я чувствовал, что серебро станет большим поражением. Это была моя вина, и это действительно беспокоило меня. Я не просто сделал ошибку, я сделал большие ошибки. Это так плохо, это позор. Вот мы на Чемпионате мира, а потом раздаем золото украинцам", - цитирует норвежца Aftenposten.

"Сегодня я не заслуживаю торта. Я пойду домой и поем овес и молоко. Я был полной задницей. Просто нужно признать, что я не могу пока лучше стрелять в стойке. Когда вы видите, как проходит гонка, все понимают, что серебро разочаровывает", - отметил Бё-младший.

Напомним, украинец Дмитрий Пидручный одержал сенсационную победу в гонке преследования.

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