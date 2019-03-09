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Женская футбольная сборная США подала в суд на свою федерацию из-за гендерного неравенства

Футболистки желают получать равный гонорар с футболистами.

Женская футбольная сборная США подала в суд на свою федерацию из-за гендерного неравенства
Женская сборная США по футболу
Фото: EPA/UPG

Игроки женской футбольной сборной США начали судебный процесс против своей Федерации футбола, сообщает ВВС.

Все 28 футболисток недовольны тем, что зарабатывают меньше мужчин-футболистов, отмечает издание.

Добавим, что женская сборная США является действующим чемпионом мира, в то время, как лучшее достижение мужской сборной – третье место на первом в истории Чемпионате мира, который состоялся в далеком 1930 году в Уругвае.

"Несмотря на то, что женщины и мужчины выполняют одинаковую работу в свои командах и трудятся на одного работодателя, ФФ США, женщины постоянно получают меньше денег, чем их коллеги-мужчины", - приводит ВВС текст жалобы.

"Это так, даже несмотря на то, что их результаты выше, чем у мужчин. Женщины, в отличие от мужчин, становились чемпионками мира (отметим, всего – трижды – прим. LB.ua). ФФ США признала, что платит женщинам меньше и зашла настолько далеко, что заявила: «реалии рынка таковы, что женщины не заслуживают тех же денег, что и мужчины".

Федерация пока что не комментировала иск.

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