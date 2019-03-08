Наставник чемпионов Англии-2015/16 возглавил "Рому"

Клаудио сменил на этой должности Эусебио Ди Франческо, отправленным в отставку руководством клуба после проигрыша "Ромы" португальскому "Порту" в 1/8 финала Лиги Чемпионов (2:1, 1:3).
Раньери будет работать с 3-кратными чемпионами Италии до окончания текущего сезона, отмечает пресс-служба "волков".
Ufficiale: Claudio #Ranieri è il nuovo responsabile tecnico dell'#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) 8 марта 2019 г.
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Отметим, что специалист уже тренировал "Рому" с 2009 по 2011 год.
Последним местом работы Раньери был английский "Фулхэм", должность наставника которого он покинул в конце февраля нынешнего года.
Добавим, что Раньери был наставником "Лестера" - клуба, который в сезоне 2015/16 фантастическим образом выиграл Английскую Премьер-Лигу.