Наставник чемпионов Англии-2015/16 возглавил "Рому"

Фото: EPA/UPG Клаудио Раньери

Клаудио сменил на этой должности Эусебио Ди Франческо, отправленным в отставку руководством клуба после проигрыша "Ромы" португальскому "Порту" в 1/8 финала Лиги Чемпионов (2:1, 1:3).

Раньери будет работать с 3-кратными чемпионами Италии до окончания текущего сезона, отмечает пресс-служба "волков".

Отметим, что специалист уже тренировал "Рому" с 2009 по 2011 год.

Последним местом работы Раньери был английский "Фулхэм", должность наставника которого он покинул в конце февраля нынешнего года.

Добавим, что Раньери был наставником "Лестера" - клуба, который в сезоне 2015/16 фантастическим образом выиграл Английскую Премьер-Лигу.