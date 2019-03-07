Фото: EPA/UPG Эдин Джеко (справа) в матче против "Порту"

Накануне в Португалии "Порту" в драматичной борьбе, в овертайме, по сумме двух поединков с "Ромой" вырвал путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов (3:1, 1:2).

В середине второй половины встречи на поле произошла стычка между защитником хозяев Пепе и форвардом римлян Эдином Джеко.

Футболисты, что два оленя, столкнулись лбами и поговорили на повышенных тонах, после чего 32-летний боснийский легионер "Ромы" схватился за лицо и, как подкошенный, рухнул на газон.

Актерское мастерство Эдина мог бы по достоинству оценить сам реформатор театра - Константин Станиславский.

Чего не скажешь о рефери поединка Джюнейте Чакыре из Турции, "наградившего" Джеко желтой карточкой.

Тот же цвет увидел перед глазами и Пепе.