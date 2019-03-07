В середине второй половины встречи на поле произошла стычка между защитником хозяев Пепе и форвардом римлян Эдином Джеко.
Футболисты, что два оленя, столкнулись лбами и поговорили на повышенных тонах, после чего 32-летний боснийский легионер "Ромы" схватился за лицо и, как подкошенный, рухнул на газон.
Актерское мастерство Эдина мог бы по достоинству оценить сам реформатор театра - Константин Станиславский.
Pepe'den Dzeko'ya: "Canın cehenneme!" pic.twitter.com/j1mKKodXFH— Spoura Sports (@spouraspor) 6 марта 2019 г.
Чего не скажешь о рефери поединка Джюнейте Чакыре из Турции, "наградившего" Джеко желтой карточкой.
Тот же цвет увидел перед глазами и Пепе.