Матч Лиги Чемпионов ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" затмил вчерашний триумф "Аякса"

Определились еще два претендента на вакантный трон победителя Лиги Чемпионов.

В Париже и Порту прошли еще два ответных поединка стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В столице Франции "Пари Сен-Жермен" принимал клуб "Манчестер Юнайтед". Первый матч, напомним, завершился победой парижан 2:0.

Несмотря на подавляющее территориальное и игровое преимущество хозяев в первом тайме, на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу гостей. На дубль Ромелу Лукаку (2-я и 30-я минуты) парижане ответили точным ударом Хуана Берната (13).

Интрига двухраундового противостояния провисела над "Парк-де-Пренс" весь второй тайм. А развязка затмила интригу.

На 90-й минуте после удара защитника МЮ Диегу Далота мяч попал в руку игроку ПСЖ Преснеля Кимпембе и арбитр Дамир Скомина, после консультаций с видеоассистентом, указал на 11-метровую отметку.

Фото: EPA/UPG

Пенальти четко реализовал Маркус Рэшфорд - 3:1 в пользу манкунианцев, которые проходят в четвертьфинал.

В параллельном матче "Порту" в основное время одержал победу над "Ромой" 2:1, что зеркально отражало результат первого матча в Риме.

Было назначено дополнительное время, в котором решающее "слово" вновь было за VAR.

На 117-й минуте турецкий рефери Джюнейт Чакыр назначил пенальти в ворота римской команды и Алекс Теллес выводит "Порту" в 1/4 финала ЛЧ (3:1).