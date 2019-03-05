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Защитник "Ливерпуля" не позволяет наставнику "Манчестер Юнайтед" вселиться в его собственный дом

Вирджил Ван Дейк арендует дом Уле Гуннара Сольскьяера.

Уле Гуннар Сольскьяер
Фото: EPA/UPG
Уле Гуннар Сольскьяер
Временный наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сольскьяер не может вселиться в свой собственный особняк, расположенный в графстве Чешир, сообщает The Sun.

Во время своей блестящей игровой карьеры в МЮ, норвежец купил роскошный дом с пятью спальнями, четырьмя ванными комнатами и спортзалом. Стоимость особняка с обширной территорией оценивается в 4 млн фунтов.

Два года назад норвежский специалист выставил свою недвижимость на продажу, поскольку, сдерживаемый долгосрочным контрактом с "Мёльде", не рассчитывал вернуться в Манчестер.

Однако покупателя на особняк не нашлось, зато нашелся арендатор, им оказался защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Вирджил ван Дейк
Фото: EPA/UPG
Вирджил ван Дейк
Возглавив "красных дьяволов" в декабре 2018, Сольскьяеру пришлось поселиться в гостинице "Лоури", т.к. ван Дейк не собирается сьезжать с арендуемого особняка.

В этой же гостинице, где сейчас живет Сольскьяер, на протяжении своего контракта с "МанЮнайтед" проживал Жозе Моуриньо. Португалец провел в отеле 127 недель и заплатил за аренду апартаментов 800 тыс. фунтов.

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