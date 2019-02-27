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Голкипер "Манчестер Юнайтед" отказывается от зарплаты 350 тыс. фунтов в неделю, - СМИ

Давид Де Хеа хочет зарабатывать больше.

Голкипер "Манчестер Юнайтед" отказывается от зарплаты 350 тыс. фунтов в неделю, - СМИ
Давид Де Хеа
Фото: EPA/UPG

Первый номер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не соглашается на предложение клуба продлить контракт с зарплатой 350 тыс. фунтов в неделю, сообщает в эксклюзивном репортаже Evening Standard.

По данным источника, клуб с "Олд Траффорд" предложил испанцу новый контракт с зарплатой 20,4 млн евро в год, но получил отказ. Де Хеа мог стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире, отмечает издание. При этом финансовые требования де Хеа не разглашаются.

Добавим, что ранее зарплата в размере 350 тыс. фунтов в неделю было одним из условий агента Давида – Жорже Мендеша в пролонгирции контракта Де Хеа с МЮ.

Отметим, что контракт игрока с "красными дьяволами" действует до лета 2019 года, но клуб имеет право автоматически продлить соглашение еще на один год.

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