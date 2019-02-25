Накануне футболисты "Манчестер Сити", обыграв в финале "Челси" (0:0, по пенальти 4:3), завоевали свой первый в сезоне трофей – Кубок Английской лиги.

В концовке экстра-тайма матча на "Уэмбли" случился неоднозначный эпизод. Голкипер "пенсионеров" Кепа Аррисабалага упал на газон с гримасой боли. На поле выбежали медики "Челси". Главный тренер Маурицио Сарри попытался произвести замену молодого баска на запасного вратаря Вилли Кабальер, но Кепа отказался покидать поле, чем взбесил Сарри, который даже ушел на некоторое время в подтрибунное помещение.

Притом, что четвертый арбитр уже поднял табличку, оповещающую о замене.

Фото: EPA/UPG

Защитник "Челси" Давид Луис уверяет, что он объяснял Аррисабалаге необходимость подчиняться решениям главного тренера.

"Я просто сказал, что мы должны уважать решения тренера", - заявил Луис Sky Sports.

"Я не знаю, почему Сарри хотел замменить Кепу – из-за того, что тот почувствовал боль или по тактическим причинам. Кепа говорил нам, что с ним все хорошо. Он был в норме. Иногда во время матчей у тебя не особо много времени, чтобы что-то объяснять, это нормально", - отметил Луис.

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