Шевченко принял решение по Ракицкому

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил, что он уже принял решение касательно нахождения Ярослава Ракицкого в сборной после трансфера в санкт-петербургский "Зенит".

"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля - в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта", - заявил Шевченко в программе Профутбол.

"Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте", – уточнил наставник сборной Украины.