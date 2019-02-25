Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Русский экзархат в Европе отказался от самороспуска
Русский экзархат в Европе отказался от самороспуска
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
ГлавнаяСпорт

Шевченко принял решение по Ракицкому

Главный тренер сборной объявит о своем решении в ближайшее время.

Шевченко принял решение по Ракицкому
Андрей Шевченко
Фото: ФФУ

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил, что он уже принял решение касательно нахождения Ярослава Ракицкого в сборной после трансфера в санкт-петербургский "Зенит".

"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля - в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта", - заявил Шевченко в программе Профутбол.

"Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте", – уточнил наставник сборной Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также