В рамках 27-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами "Борнмут" и "Вулверхэмптон Уондерерс", который состоялся накануне на "Виталити Стэдиум" на пятой компенсированной ко второму тайму минуте включилась система полива газона.

По-видимому, cистема полива таким своеобразным образом "решила оплакивать" неудачную концовку матча для футболистов "Борнмута".

The sprinklers are on in stoppage time at the Vitality Stadium!#BOUWOL pic.twitter.com/oqFXe2Koh1 — Buzz (@buzz_bmth) 23 февраля 2019 г.

Вначале игрок гостей Рауль Хименес на 83-й минуте с пенальти восстановил равновесие в счете 1:1. А спустя 2 минуты форвард хозяев Джошуа Кинг мог вывести "Борнмут" вновь вперед, однако свой пенальти норвежец не реализовал.

Встреча так и завершилась вничью.

Стоит добавить, что счет в поединке открыл все тот же Кинг, на 14-й минуте реализовав пенальти.

"Волки", набрав 40 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, а "Борнмут" расположился на десятой строчке, имея в активе 34 очка.